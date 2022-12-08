Збірна Іспанії поступилася Марокко в 1/8 фіналу чемпіонату світу в Катарі.

Головний тренер національної збірної Іспанії Луїс Енріке був відправлений у відставку.

Як повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Іспанії, разом з фахівцем розташування національної команди покинув і весь його штаб.

"Спортивне керівництво Федерації футболу Іспанії склало звіт, в якому визначено, що для збірної країни повинен початися новий проект з метою продовження зростання.

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Ми щиро бажаємо Луїсу Енріке та його штабу удачі у їхніх майбутніх професійних проектах. Цей тренер заслужив любов і захоплення всієї Федерації, яка назавжди залишиться його домо", - йдеться в заяві прес-служби Федерації футболу Іспанії.

Луїс Енріке працював зі збірною Іспанії з 2019 року. Під його керівництвом "Фурія Роха" дійшла до півфіналу чемпіонату Європи 2020 року, проте поступилася в серії пенальті команді Італії.

На ЧС-2022 збірна Іспанії дуже потужно стартувала, розгромивши в 1-му турі групового раунду Коста-Ріку з рахунком 7:0, потім послідувала нічия зі збірною Німеччини (1:1) і сенсаційна поразка від Японії (1:2). Таким чином, іспанці набрали 4 очки і посіли друге місце в групі Е.

В 1/8 фіналу іспанська національна команда сенсаційно програла Марокко у серії пенальті з рахунком 3:0. В основний час команди зіграли внічию - 0:0.

У ЗМІ повідомляється, що наступником Енріке повинен стати Луїс де ла Фуенте, який багато років керував юнацькою та молодіжною збірними Іспанії.

У 2019 році він привів свою команду до срібних медалей Євро U-21. Через два роки його підопічні посіли друге місце на Олімпіаді в Токіо. У минулому 61-річний фахівець тренував резерв "Атлетика" і "Алавес". Він ніколи не працював у Ла Лізі.

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