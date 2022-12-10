Тіте був наставником національної збірної Бразилії з 2016 року.

У п'ятницю, 9 грудня, в рамках 1/4 фіналу ЧС-2022 з футболу збірна Бразилії, яка вважалася головним фаворитом катарського мундіалю, сенсаційно програла Хорватії і покинула турнір.

Під час післяматчевої прес-конференції головний тренер "селесао" Тіте повідомив, що залишає свій пост.

"Як я вже сказав, мій цикл закінчився. Я вже давно говорив про це. Я не збираюся змінювати своє рішення", - заявив Тіте.

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Нагадаємо, ще до старту ЧС-2022 Тіте говорив, що мундіаль у Катарі стане його прощальним турніром. Контракт 61-річного фахівця з бразильською федерацією формально завершиться 31 грудня цього року.

Тіте очолив збірну Бразилії в 2016 році, змінивши на цій посаді Дунгу.

Разом з ним "селесао" доходили до чвертьфіналу ЧС-2018, де їх зупинила Бельгія. У 2019 році Бразилія під керівництвом Тіте стала переможцем Копа Америка.

Поєдинок 1/4 фіналу ЧС-2022 Хорватія - Бразилія завершився перемогою європейської збірної в серії післяматчевих пенальті. У півфіналі турніру хорвати зіграють проти збірної Аргентини, яка також у серії пенальті здолала Нідерланди.

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