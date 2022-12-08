Головним фаворитом на перемогу на мундіалі в Катарі вважається збірна Бразилії.

Суперкомп'ютер FiveThirtyEight зробив прогноз на матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу, а також назвав найбільш ймовірного переможця мундіалю в Катарі.

В основі своїх прогнозів комп'ютер використовує Soccer Power Index, який відображає силу команд в атаці і обороні.

Згідно з даними програми, Бразилія переможе Хорватію, шанси команд оцінюються - 77% на 23%. Шанси збірних Англії та Франції практично рівні, але все ж переможуть англійці - 52% проти 48%.

Відео дня

Відносно рівною виглядає і пара Нідерланди - Аргентина: 58% на 42% на користь латиноамериканців.

У парі Португалія - Марокко FiveThirtyEight бачить явну перевагу європейської команди - 68% на вихід у півфінал, проти 32% у представника Африки.

Розклад матчів 1/4 фіналу ЧС-2022

9 грудня

17:00 Хорватія - Бразилія

21:00 Нідерланди - Аргентина

10 грудня

17:00 Марокко - Португалія

21:00 Англія - Франція

Також FiveThirtyEight оцінив шанси команд на перемогу в турнірі. Загалом на даний момент машина віддає більше шансів на перемогу на ЧС-2022 збірній Бразилії. Друге місце вона прогнозує Португалії, третє - Англії, а четверте - Аргентині.

Варто зазначити, що майже всі прогнози суперкомп'ютера FiveThirtyEight щодо виходу в 1/4 фіналу ЧС-2022 збулися. Комп'ютер правильно вгадав 7 з 8 матчів і не зумів передбачити тільки один результат - поразку в серії пенальті збірної Іспанії від Марокко.

Нагадаємо, чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.

Вас також можуть зацікавити новини: