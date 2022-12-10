Ван Гал працював з командою з серпня 2021 року.

Головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гал повідомив, що матч проти Аргентини став для нього останнім на посаді наставника "помаранчевих".

"Я не продовжуватиму перебувати на посаді головного тренера команди. Це був визначений період часу, гра з Аргентиною – моя остання. Це мій третій термін роботи в збірній, ми не програли жодного матчу. Не знаю, у скількох перемогли. Можете зайти в Google та ввести: "Збірна Нідерландів – Луї ван Гал", – заявив 71-річний фахівець.

Ван Гал працював з командою з серпня 2021 року. До матчу з Аргентиною нідерландці мали 14 перемог та 5 нічиїх, в основний час тренер не поступався.

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Нагадаємо, ван Гал бореться з раком простати.

Новим головним тренером збірної Нідерландів стане Роналд Куман. 1 січня його контракт набуде чинності. Куман вдруге працюватиме у збірній, він покинув свою посаду після кваліфікації до Євро-2020. Куман очолював "Барселону" з серпня 2020 року по жовтень 2021 року.

Луї ван Гал: кар'єра

Луї ван Гал тричі очолював збірну Нідерландів. Він вже тренував команду у 2000-2001 та 2012-2014 роках й привів її до бронзи чемпіонату світу-2014.

У 1995 році ван Гал привів амстердамський "Аякс" до перемоги в Лізі чемпіонів.

З 1997 по 1999 рік нідерландський фахівець двічі приводив "Барселону" до чемпіонства Іспанії.

Разом з "Баварією" ван Гал став чемпіоном Німеччини у сезоні 2009/10. А в сезоні 2015/16 тренер виграв Кубок Англії разом з "Манчестер Юнайтед".