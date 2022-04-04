Головний тренер збірної Нідерландів з футболу Луї ван Гал заявив, що лікується від раку простати.
70-річний фахівець розповів про свій діагноз в етері нідерландського телешоу на RTV 4 Live. Він зізнався, що довго тримав хворобу в секреті від футболістів.
"Під час перебування у збірній мені доводилося йти вночі, щоб лягти до лікарні. І гравці досі про це не знали. Вони бачили мій рум'янець на щоках й думали, що я здоровий. Але це не так.
Я не хотів говорити про це своїм підопічним, адже це могло б вплинути на їхню гру. Я чимало хворів, у тому числі зі своєю дружиною. Це просто частина життя. Від раку простати не вмираєш - принаймні в 90 відсотках. Зазвичай люди гинуть від інших хвороб. Але я зіткнувся із досить агресивною формою. Мене 25 разів опромінювали", - сказав ван Гал.
Зауважимо, що попри хворобу, видатному тренеру вдалося вивести збірну Нідерландів до фінальної частини чемпіонату світу в Катарі. На груповому раунді нідерландці зіграють проти Еквадору, Сенегалу та Катару.
Луї ван Гал: кар'єра
- Луї ван Гал очолює збірну Нідерландів втретє. Він вже тренував команду у 2000-2001 та 2012-2014 роках й привів її до бронзи чемпіонату світу-2014.
- У 1995 році ван Гал привів амстердамський "Аякс" до перемоги в Лізі чемпіонів.
- З 1997 по 1999 рік нідерландський фахівець двічі приводив "Барселону" до чемпіонства Іспанії.
- Разом з "Баварією" ван Гал став чемпіоном Німеччини у сезоні 2009/10. А в сезоні 2015/16 тренер виграв Кубок Англії разом з "Манчестер Юнайтед".