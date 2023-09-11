Збірна Албанії вийшла на перше місце в групі Е.

У неділю, 10 вересня, відбувся поєдинок шостого туру кваліфікації Євро-2024 з футболу між національними збірними Польщі та Албанії.

Гра проходила в Тирані на стадіоні "Ейр Албанія" і завершилася перемогою господарів поля з рахунком 2:0.

Рахунок у грі був відкритий на 37-й хвилині - після передачі Ельсейда Хюсая забив Ясір Асані.

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На 62-й хвилині зустрічі збірна Албанії подвоїла перевагу в рахунку - відзначився Мірлін Даку. Асистував йому Юльбер Рамадані.

Албанія - Польща - 2:0

Голи: Асані 37, Даку 62

Албанія: Стракоша, Хюсай, Ісмаїлі, Дьімсіті, Мітай, Асані (Муя, 70), Рамадані, Байрамі (Г'язула, 80), Асллані (Барі, 70), Чікалеші (Даку, 62), Узуні (Сефері, 62)

Польща: Щенсни, Берешинські (Скурас, 70), Кендзьора, Беднарек (В'єтеска, 34), Ківіор, Кеш, Зелінські, Криховяк (Лінетті, 70), Камінські (Гросіцкі, 61), Шиманські (Свідерскі, 61), Левандовські

Попередження: Чікалеші (45+1), Асллані (45+8), Стракоша (59), Даку (63), Муя (75), Сефері (86) – Беднарек (9), Камінські (45+7), Берешинські (45+8), Крихов'як (61), Лінетті (79), В'єтеска (88)

Огляд матчу:

Завдяки перемозі над Польщею, Албанія вийшла на перше місце в групі Е кваліфікації Євро-2024. В їх активі 10 очок. Слідом розташувалися Чехія і Молдова - по 8 очок. Польща з 6 балами займає четверте місце в турнірній таблиці. На останньому місці - Фарери (1 очко).

Албанія в наступному турі кваліфікації Євро-2024 зіграє проти збірної Чехії, а Польща зустрінеться зі збірною Фарерських островів.

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