Збірна України в рамках 6-го туру кваліфікації ЧЄ-2024 зіграє проти Італії.

З 10 по 12 вересня будуть зіграні матчі шостого туру кваліфікації чемпіонату Європи-2024 з футболу.

В рамках цього туру збірна України зустрінеться з національною командою Італії. Зустріч відбудеться 12 вересня.

В іншому поєдинку групи С зіграють збірні Мальти та Північної Македонії.

Відео дня

Відбір на Євро-2024: розклад і результати матчів 6-го туру

Неділя, 10 вересня

Група B

21:45 Ірландія - Нідерланди

21:45 Греція - Гібралтар

Група E

19:00 Фарери - Молдова

21:45 Албанія - Польща

Група G

19:00 Чорногорія - Болгарія

21:45 Литва - Сербія

Група H

16:00 Казахстан - Північна Ірландія

19:00 Фінляндія - Данія

21:45 Сан-Марино - Словенія

Понеділок, 11 вересня

Група D

19:00 Вірменія - Хорватія

21:45 Латвія - Уельс

Група J

21:45 Португалія - Люксембург

21:45 Ісландія - Боснія і Герцеговина

21:45 Словаччина - Ліхтенштейн

Вівторок, 12 вересня

Група A

21:45 Іспанія - Кіпр

21:45 Норвегія - Грузія

Група C

21:45 Італія - Україна

21:45 Мальта - Північна Македонія

Група F

21:45 Бельгія - Естонія

21:45 Швеція - Австрія

Група I

21:45 Швейцарія - Андорра

21:45 Ізраїль - Білорусь

21:45 Румунія - Косово

Матчі відбору на ЧЄ-2024 з футболу триватимуть з березня по листопад 2023 року. У фінальну частину континентальної першості вийдуть команди, які займуть перші і другі місця в своїх групах відбору.

Фінальна частина Євро-2024 пройде в Німеччині.

Вас також можуть зацікавити новини: