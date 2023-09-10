З 10 по 12 вересня будуть зіграні матчі шостого туру кваліфікації чемпіонату Європи-2024 з футболу.
В рамках цього туру збірна України зустрінеться з національною командою Італії. Зустріч відбудеться 12 вересня.
В іншому поєдинку групи С зіграють збірні Мальти та Північної Македонії.
Відбір на Євро-2024: розклад і результати матчів 6-го туру
Неділя, 10 вересня
Група B
- 21:45 Ірландія - Нідерланди
- 21:45 Греція - Гібралтар
Група E
- 19:00 Фарери - Молдова
- 21:45 Албанія - Польща
Група G
- 19:00 Чорногорія - Болгарія
- 21:45 Литва - Сербія
Група H
- 16:00 Казахстан - Північна Ірландія
- 19:00 Фінляндія - Данія
- 21:45 Сан-Марино - Словенія
Понеділок, 11 вересня
Група D
- 19:00 Вірменія - Хорватія
- 21:45 Латвія - Уельс
Група J
- 21:45 Португалія - Люксембург
- 21:45 Ісландія - Боснія і Герцеговина
- 21:45 Словаччина - Ліхтенштейн
Вівторок, 12 вересня
Група A
- 21:45 Іспанія - Кіпр
- 21:45 Норвегія - Грузія
Група C
- 21:45 Італія - Україна
- 21:45 Мальта - Північна Македонія
Група F
- 21:45 Бельгія - Естонія
- 21:45 Швеція - Австрія
Група I
- 21:45 Швейцарія - Андорра
- 21:45 Ізраїль - Білорусь
- 21:45 Румунія - Косово
Матчі відбору на ЧЄ-2024 з футболу триватимуть з березня по листопад 2023 року. У фінальну частину континентальної першості вийдуть команди, які займуть перші і другі місця в своїх групах відбору.
Фінальна частина Євро-2024 пройде в Німеччині.