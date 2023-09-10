Збірна України з футболу / фото УАФ

З 10 по 12 вересня будуть зіграні матчі шостого туру кваліфікації чемпіонату Європи-2024 з футболу. 

В рамках цього туру збірна України зустрінеться з національною командою Італії. Зустріч відбудеться 12 вересня. 

В іншому поєдинку групи С зіграють збірні Мальти та Північної Македонії. 

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Відбір на Євро-2024: розклад і результати матчів 6-го туру

Неділя, 10 вересня

    Група B

    • 21:45 Ірландія - Нідерланди
    • 21:45 Греція - Гібралтар

    Група E 

    • 19:00 Фарери - Молдова
    • 21:45 Албанія - Польща

    Група G

    • 19:00 Чорногорія - Болгарія
    • 21:45 Литва - Сербія

    Група H

    • 16:00 Казахстан - Північна Ірландія
    • 19:00 Фінляндія - Данія
    • 21:45 Сан-Марино - Словенія

    Понеділок, 11 вересня

    Група D

    • 19:00 Вірменія - Хорватія
    • 21:45 Латвія - Уельс

    Група J

    • 21:45 Португалія - Люксембург
    • 21:45 Ісландія - Боснія і Герцеговина
    • 21:45 Словаччина - Ліхтенштейн

    Вівторок, 12 вересня

    Група A

    • 21:45 Іспанія - Кіпр
    • 21:45 Норвегія - Грузія

    Група C 

    • 21:45 Італія - Україна
    • 21:45 Мальта - Північна Македонія

    Група F

    • 21:45 Бельгія - Естонія
    • 21:45 Швеція - Австрія

    Група I

    • 21:45 Швейцарія - Андорра
    • 21:45 Ізраїль - Білорусь
    • 21:45 Румунія - Косово

    Матчі відбору на ЧЄ-2024 з футболу триватимуть з березня по листопад 2023 року. У фінальну частину континентальної першості вийдуть команди, які займуть перші і другі місця в своїх групах відбору. 

    Фінальна частина Євро-2024 пройде в Німеччині. 

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