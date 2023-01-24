Метою тренерського штабу Фернанду Сантуша буде вихід у фінальну частину Євро-2024.

Знаменитий португальський фахівець Фернанду Сантуш призначений на пост головного тренера національної збірної Польщі.

Інформацію про призначення Сантуша підтвердив Польський футбольний союз.

Деталі угоди з 68-річним фахівцем не розголошуються. За інформацією ЗМІ, португалець підписав контракт до червня 2026 року.

Відео дня

Сантос став третім іноземним тренером в історії поляків після Лео Бенхаккера і Паулу Соузи.

Метою тренерського штабу Сантуша буде вихід у фінальну частину Євро-2024. Польща потрапила до відбіркової групи E з Чехією, Албанією, Фарерськими островами та Молдовою.

Свій перший офіційний матч на чолі збірної Польщі Фернанду Сантуш проведе 24 березня проти збірної Чехії в рамках відбору до Євро-2024.

Нагадаємо, Польський футбольний союз не став продовжувати контракт з екс-наставником Чеславом Міхневичем, який вивів команду в 1/8 фіналу ЧС-2022 в Катарі, де його збірна поступилася французам з рахунком 1: 3.

Фернанду Сантуш в минулому тренував провідні клуби чемпіонатів Португалії та Греції. Також він очолював збірну Греції та Португалії.

Під керівництвом Сантуша збірна Португалії виграла чемпіонат Європи-2016 і Лігу націй-2018/19.

Свій пост спеціаліст покинув після ЧС-2022, де Португалія в 1/4 фіналу програла Марокко (0:1).

Вас також можуть зацікавити новини: