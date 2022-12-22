Чеслав Міхневич покинув пост наставника збірної Польщі після ЧС в Катарі.

Польська футбольна асоціація офіційно оголосила про припинення співпраці з головним тренером національної збірної Польщі Чеславом Міхневичем.

Як повідомляє прес-служба асоціації, 52-річний фахівець покине свій пост після 31 грудня цього року.

"Після багатьох зустрічей і аналізів ми прийняли непросте рішення про припинення нашої співпраці. Чеслав Міхневич - досвідчений тренер, і я впевнений, що він не довго чекатиме нових пропозицій про роботу. Бажаємо йому успіхів у подальшій кар'єрі", - прокоментував відставку Міхневича президент Польської Футбольної асоціації Цезарій Кулеша.

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Чеслав Міхневич очолив збірну Польщі в січні цього року. В цілому під його керівництвом Польща провела 13 матчів, в яких 5 разів виграла, тричі зіграла внічию і 5 разів програла.

На ЧС-2022 в Катарі польська національна команда вийшла в 1/8 фіналу, де поступилася збірній Франції (1:3).

Одним з головних кандидатів на посаду головного тренера збірної Польщі є легенда українського футболу Андрій Шевченко.

Відомо, що глава асоціації Цезарій Кулеша особисто зацікавлений в тому, щоб команду очолив український фахівець.

Нагадаємо, що з українцем намагалися домовитися ще в січні 2022 року, однак, тоді не вдалося знайти спільну мову з "Дженоа", де працював українець.

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