Польський воротар одружений з українкою, яка родом з Вінниці.

Воротар збірної Польщі та італійського "Ювентуса" Войцех Щенсни висловився на підтримку України після перемоги в матчі ЧС-2022 над Саудівською Аравією. Голкіпер парирував пенальті від гравця саудитів у тій грі.

Щенсни сказав журналісту "Суспільного" гасло "Слава Україні".

Додамо, що польський воротар одружений з українкою, яка родом з Вінниці.

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Войцех не вперше публічно підтримує Україну. Ще 26 лютого поляк зробив дуже потужну заяву з приводу повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Моя дружина народилася в Україні. У жилах мого сина тече українська кров. Частина нашої сім’ї досі в Україні. Багато моїх працівників українці, всі вони – чудові люди. Бачу страждання на їхніх обличчях та страх за свою країну, розумію, що не можу удавати, ніби нічого не сталося", - сказав воротар тоді.

Наразі Войцех найкращий воротар ЧС-2022 за кількістю сейвів.

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