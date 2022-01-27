Андрію Шевченку не вдалося працевлаштуватися в Польщі.

Колишній головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко не тренуватиме національну збірну Польщі.

Відомий журналіст Ігор Циганик у своєму Твіттері повідомив, що Андрій Шевченко припинив переговори з польським футбольним союзом. Як заявляє Циганик, причиною тому став чинний контракт з італійським "Дженоа", який український тренер не зміг розірвати.

"Андрій Шевченко не тренуватиме збірну Польщі! Угоду з "Дженоа" не вдалося розірвати. Тепер поляки вибирають між своїми", - написав Ігор Циганик.

Читайте такожКолишній зірковий футболіст збірної України збирається продовжити кар'єру за океаномНагадаємо, раніше повідомлялося, що Шевченко погодився очолити збірну Польщі, але для цього йому потрібно було залагодити фінансові нюанси договору з "Дженоа".

Андрій Шевченко: результати роботи в "Дженоа"