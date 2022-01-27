Колишній головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко не тренуватиме національну збірну Польщі.
Відомий журналіст Ігор Циганик у своєму Твіттері повідомив, що Андрій Шевченко припинив переговори з польським футбольним союзом. Як заявляє Циганик, причиною тому став чинний контракт з італійським "Дженоа", який український тренер не зміг розірвати.
"Андрій Шевченко не тренуватиме збірну Польщі! Угоду з "Дженоа" не вдалося розірвати. Тепер поляки вибирають між своїми", - написав Ігор Циганик.
Читайте такожКолишній зірковий футболіст збірної України збирається продовжити кар'єру за океаномНагадаємо, раніше повідомлялося, що Шевченко погодився очолити збірну Польщі, але для цього йому потрібно було залагодити фінансові нюанси договору з "Дженоа".
Андрій Шевченко: результати роботи в "Дженоа"
- Андрій Шевченко очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні. Український тренер підписав контракт до літа 2024 року.
- У дев'яти матчах Серії А під керівництвом Шевченка "Дженоа" вдалося набрати лише 3 очки.
- "Дженоа" програв "Спеції" (0:1), "Лаціо" (1:3), "Сампдорії" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Мілану" (0:3) і "Ромі" (0:2), а також зіграв внічию з "Удінезе" (0:0), "Аталантою" (0:0) і "Сассуоло" (1:1).
- Свою першу перемогу Шевченку вдалося здобути лише в шостому матчі в Кубку Італії - "Дженоа" здолав "Салернітану" з рахунком 1:0. Останній поєдинок генуезці під керівництвом "Шеви" провели у Кубку Італії проти "Мілана" (3:1).
- 15 січня 2022 року "Дженоа" оголосив про відставку Андрія Шевченка.