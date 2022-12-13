Андрій Шевченко може повернутися до тренерської діяльності.

Колишній тренер збірної України та італійського клубу "Дженоа" Андрій Шевченко може очолити національну команду Польщі.

Як повідомляє Przegląd Sportowy, у запрошенні українського фахівця особисто зацікавлений президент Польського футбольного союзу (PZPN) Цезарій Кулеша. Він намагався домовитися з Шевченком ще в січні 2022 року, однак, тоді не вдалося знайти спільну мову з "Дженоа", де працював українець.

Повідомляється, що Польський футбольний союз перервав відносини з нинішнім наставником збірної Чеславом Міхневичем. Сторони не вважали за необхідне продовжити угоду, термін дії якої розрахований до кінця цього року.

Відео дня

За інформацією журналіста Томаша Цвякала, чиновники PZPN вже зв'язалися з представниками Шевченка для початку переговорів.

Додамо, що останнім місцем роботи 46-річного Андрія Шевченка був італійський клуб "Дженоа".

Нагадаємо, на ЧС-2022 в Катарі збірна Польщі виступала в групі з Аргентиною (0:2), Саудівською Аравією (2:0) і Мексикою (0:0). Поляки посіли друге місце в цьому квартеті і вийшли в 1/8 фіналу, де програли національній збірній Франції (1:3).

Вас також можуть зацікавити новини: