Колишній тренер збірної України та італійського клубу "Дженоа" Андрій Шевченко може очолити національну команду Польщі.
Як повідомляє Przegląd Sportowy, у запрошенні українського фахівця особисто зацікавлений президент Польського футбольного союзу (PZPN) Цезарій Кулеша. Він намагався домовитися з Шевченком ще в січні 2022 року, однак, тоді не вдалося знайти спільну мову з "Дженоа", де працював українець.
Повідомляється, що Польський футбольний союз перервав відносини з нинішнім наставником збірної Чеславом Міхневичем. Сторони не вважали за необхідне продовжити угоду, термін дії якої розрахований до кінця цього року.
За інформацією журналіста Томаша Цвякала, чиновники PZPN вже зв'язалися з представниками Шевченка для початку переговорів.
Додамо, що останнім місцем роботи 46-річного Андрія Шевченка був італійський клуб "Дженоа".
Нагадаємо, на ЧС-2022 в Катарі збірна Польщі виступала в групі з Аргентиною (0:2), Саудівською Аравією (2:0) і Мексикою (0:0). Поляки посіли друге місце в цьому квартеті і вийшли в 1/8 фіналу, де програли національній збірній Франції (1:3).