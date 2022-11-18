Слідом за Андрієм Шевченком аналогічне рішення прийняв й Андрій Павелко

Іменитий український футболіст Андрій Шевченко оголосив про вихід зі складу Національного олімпійського комітету. Його заява прозвучала після обрання в якості нового члена НОК представника забороненої в Україні партії "Опозиційна партія – За життя" Нестора Шуфрича.

"У найважчий час в історії моєї країни, я гордий бути поруч з Україною і допомагати всім, чим можу заради нашої перемоги. Я вважаю почесною роботу в Національному олімпійському комітеті, розумію важливість його розвитку. Водночас я не можу залишитися в складі НОК при такому складі", - написав Шевченка у Facebook.

При цьому він вказав, що Україна платить за свободу вкрай високу ціну життями кращих зі своїх громадян.

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Крім того, про вихід зі складу Комітету оголосив і президент УАФ Андрій Павелко. Він вказав, що його рішення також продиктовано обранням скандального нардепа до складу НОК.

"У той час як весь світ бойкотує участь російських спортсменів у змаганнях всіх рівнів, до складу українського НОК включають осіб від проросійських політичних угруповань. Я особисто голосував проти відповідних рішень. А тому як учасник Асамблеї і представник команди НОК припиняю своє членство в Комітеті до тих пір, поки ситуація не буде виправлена", - підсумував Павелко.

Новий склад НОК України - що відомо

17 листопада пройшли вибори президента Національного олімпійського комітету Україна. Так, очолив Комітет міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт. За нього проголосували 123 делегати.

Також були обрані нові члени НОК - Олександр Усик, Марина Бех-Романчук, Лілія Подкопаєва, скандальний нардеп Нестор Шуфрич та інші.

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