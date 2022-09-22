Андрій Шевченко тепер може шукати собі нову роботу.

У четвер, 22 вересня, футбольний клуб "Дженоа" оголосив про розірвання контракту з колишнім головним тренером команди Андрієм Шевченком.

Як повідомляє офіційний сайт клубу, угоду було розірвано за обопільною згодою сторін.

Таким чином, український фахівець тепер може шукати собі нове місце роботи.

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Про суму компенсації за дострокове розірвання контракту не повідомляється. У січні ЗМІ писали, що "Дженоа" буде змушений заплатити тренерському штабу українця близько 20 мільйонів євро за дострокове припинення співпраці.

Додамо, що керівництво "Дженоа" прийняло рішення звільнити Андрія Шевченка із займаної ним посади головного тренера "грифонів" ще в січні 2022 року.

Після звільнення контракт з українцем не був розірваний. Шевченко продовжував отримувати зарплату в "Дженоа", проте не міг приступити до роботи з якою-небудь новою командою.

Андрій Шевченко: робота в "Дженоа"

Андрій Шевченко очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіда Баллардіні. Український тренер підписав контракт до літа 2024 року.

Під керівництвом Шевченка "Дженоа" зіграв 11 матчів, в яких здобув лише одну перемогу.

У Серії А "Дженоа" при Шевченку тричі зіграв внічию і зазнав шість поразок: "Дженоа" програв "Спеції" (0:1), "Лаціо" (1:3), "Сампдорії" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Мілану" (0:3) і "Ромі" (0:2), а також зіграв внічию з "Удінезе" (0:0), "Аталантою" (0:0) і "Сассуоло" (1:1).

Єдину перемогу Шевченку вдалося здобути в матчі Кубку Італії - "Дженоа" здолав "Салернітану" з рахунком 1:0.

Останній поєдинок генуезці під керівництвом українського тренера провели в Кубку Італії проти "Мілана" (3:1).

15 січня 2022 року "Дженоа" оголосив про відставку Андрія Шевченка.

Варто зазначити, що звільнення Андрія Шевченка не вплинуло на результати "Дженоа" і за підсумками минулого сезону "грифони" вилетіли в Серію B.

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