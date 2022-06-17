Олександр Піхальонок може посилити склад італійського "Дженоа".

Півзахисник "Дніпра-1" і національної збірної України Олександр Піхальонок потрапив у сферу інтересів італійського "Дженоа".

Про це повідомляє видання Calcioline.

За інформацією джерела, керівники італійського клубу мають намір посилити середню лінію команди в літнє трансферне вікно. Клубу потрібні гравці, які можуть як оборонятися, так і розвивати атаки.

25-річний український хавбек є одним з можливих кандидатів.

Потенційний трансфер оцінюється в 2,5 мільйонів євро.

У розіграші УПЛ сезону 2021/22 Піхальонок відзначився 5 забитими голами і 3 результативними передачами в 14 іграх у складі "Дніпра-1". Також 25-річний півзахисник цього року дебютував у складі національної збірної України.

Нагадаємо, в листопаді минулого року "Дженоа" запросив на пост тренера українського фахівця Андрія Шевченка. Під керівництвом українця команда не змогла досягти позитивних результатів, в слідстві чого Шевченко був відправлений у відставку вже в січні, після поразки в грі Кубка Італії проти "Мілана".

Варто відзначити, що зміна тренера "Дженоа" не допомогла. Клуб зайняв 19-е місце в чемпіонаті Італії і вилетів в Серію Б.

Олександр Піхальонок: кар'єра