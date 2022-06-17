Півзахисник "Дніпра-1" і національної збірної України Олександр Піхальонок потрапив у сферу інтересів італійського "Дженоа".
Про це повідомляє видання Calcioline.
За інформацією джерела, керівники італійського клубу мають намір посилити середню лінію команди в літнє трансферне вікно. Клубу потрібні гравці, які можуть як оборонятися, так і розвивати атаки.
25-річний український хавбек є одним з можливих кандидатів.
Потенційний трансфер оцінюється в 2,5 мільйонів євро.
У розіграші УПЛ сезону 2021/22 Піхальонок відзначився 5 забитими голами і 3 результативними передачами в 14 іграх у складі "Дніпра-1". Також 25-річний півзахисник цього року дебютував у складі національної збірної України.
Нагадаємо, в листопаді минулого року "Дженоа" запросив на пост тренера українського фахівця Андрія Шевченка. Під керівництвом українця команда не змогла досягти позитивних результатів, в слідстві чого Шевченко був відправлений у відставку вже в січні, після поразки в грі Кубка Італії проти "Мілана".
Варто відзначити, що зміна тренера "Дженоа" не допомогла. Клуб зайняв 19-е місце в чемпіонаті Італії і вилетів в Серію Б.
Олександр Піхальонок: кар'єра
- Піхальонок є вихованцем академії "Шахтаря". Перший професійний контракт підписав з донецьким "Шахтарем" в 2014 році.
- Дебютував за головну команду "Шахтаря" в УПЛ в матчі проти "Олександрії" 31 травня 2017 року.
- У сезоні 2019/2020 у складі "Шахтаря" став чемпіоном України.
- Виступав на правах оренди за "Маріуполь" та "Дніпро-1".
- Влітку 2021 року "Дніпро-1" викупив у "Шахтаря" контракт Піхальонка за 700 тисяч євро.
- У складі "Дніпра-1" Олександр зіграв 31 матч, в яких відзначився 6 голами та 11 результативними передачами.
- У складі національної збірної України Піхальонок зіграв два матчі.