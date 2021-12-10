"Маріуполь" вдома тричі пропустив від команди Ігоря Йовічевіча.

18-й тур Української Прем'єр-ліги відкрився матчем, в якому головний аутсайдер "Маріуполь" приймав претендента на бронзові медалі "Дніпро-1".

Гості двічі реалізували пенальті: Артем Довбик та Олександр Піхальонок не схибили з 11-метрової позначки. Поставив крапку в поєдинку 22-річний бразилець Білл, котрий забив одразу після виходу на заміну. Зауважимо, що через вилучення Олексія Кащука азовці весь другий тайм були в меншості.

"Дніпро-1" набрав 40 очок і гарантовано йде на зимову перерву в чемпіонаті на третій сходинці. "Маріуполь" продовжує бути останнім з 8 очками.

"Маріуполь" - "Дніпро-1" - 0:3

Голи: Довбик, 35, (з пенальті), Піхальонок, 76 (з пенальті), Білл, 78

"Маріуполь": Турбаєвський, Драмбаєв, Мампассі, Меліченко, Стасюк, Петерман (Хромей, 69), Мишньов, Очеретько (Микитишин, 83), Кащук, Топалов (Спіровський, 69), Холод (Шостак, 52)

"Дніпро-1": Кожокару, Кравченко (Лучкевич, 57), Сваток (Логінов, 82), Маседу, Дубінчак, Ігнатенко, Піхальонок, Джурасек (Ді Франко, 75), Гуцуляк (Ярмолюк, 82), Назаренко (Білл, 75), Довбик

Вилучення: Кащук, 45+1

Відео огляд матчу

Українська Прем'єр-ліга: 18-й тур

Поєдинки 18-го туру УПЛ проходять з 10 по 12 грудня: де і коли дивитися матчі УПЛ.

"Динамо" та "Шахтар" мають по 44 очки. Кияни в цьому турі приймуть "Зорю", а "Шахтар" завітає в гості до "Олександрії".

Автор: Артем Будрін