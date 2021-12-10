Динамо зіграє проти Зорі / фото ФК Зоря

З 10 по 12 грудня відбудуться матчі 18-го туру чемпіонату України з футболу. Цей тур буде останнім в УПЛ перед зимовою паузою.

У центральному матчі туру зустрінуться "Динамо" та "Зоря".

Розклад матчів

10 грудня

17.00. "Маріуполь" - "Дніпро-1"

Трансляція - "Футбол 1"

19.30. "Інгулець" - "Десна"

Трансляція - "Футбол 1"

11 грудня

14.00. "Олександрія" - "Шахтар"

Трансляція - "Футбол 1"

17.00. "Верес" - "Рух"

Трансляція - "Футбол 2"

19.30. "Львів" - "Ворскла"

Трансляція - "Футбол 2"

12 грудня

14.00. "Чорноморець" - "Металіст 1925"

Трансляція - "Футбол 1"

17.00. "Динамо" - "Зоря"

Трансляція - "2+2"

19.30. "Колос" - "Минай"

Трансляція - "Футбол 1"

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УПЛ: перед 18-м туром

  • У турнірній таблиці лідирують "Шахтар" і " Динамо", які набрали по 44 очки. У трійку лідерів також входить "Зоря" (37 очок).
  • Головним аутсайдером турніру є "Маріуполь" (8 очок).
  • У гонці бомбардирів лідирує Артем Довбик з "Дніпра-1", на рахунку якого 13 забитих м'ячів.

Автор: Антон Дудар