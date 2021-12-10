З 10 по 12 грудня відбудуться матчі 18-го туру чемпіонату України з футболу. Цей тур буде останнім в УПЛ перед зимовою паузою.
У центральному матчі туру зустрінуться "Динамо" та "Зоря".
Розклад матчів
10 грудня
17.00. "Маріуполь" - "Дніпро-1"
Трансляція - "Футбол 1"
19.30. "Інгулець" - "Десна"
Трансляція - "Футбол 1"
11 грудня
14.00. "Олександрія" - "Шахтар"
Трансляція - "Футбол 1"
17.00. "Верес" - "Рух"
Трансляція - "Футбол 2"
19.30. "Львів" - "Ворскла"
Трансляція - "Футбол 2"
12 грудня
14.00. "Чорноморець" - "Металіст 1925"
Трансляція - "Футбол 1"
17.00. "Динамо" - "Зоря"
Трансляція - "2+2"
19.30. "Колос" - "Минай"
Трансляція - "Футбол 1"
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УПЛ: перед 18-м туром
- У турнірній таблиці лідирують "Шахтар" і " Динамо", які набрали по 44 очки. У трійку лідерів також входить "Зоря" (37 очок).
- Головним аутсайдером турніру є "Маріуполь" (8 очок).
- У гонці бомбардирів лідирує Артем Довбик з "Дніпра-1", на рахунку якого 13 забитих м'ячів.