Українська Прем'єр-ліга: де та коли дивитися матчі 18-го туру

Після цього туру чемпіонат України піде на зимову перерву.

З 10 по 12 грудня відбудуться матчі 18-го туру чемпіонату України з футболу. Цей тур буде останнім в УПЛ перед зимовою паузою. У центральному матчі туру зустрінуться "Динамо" та "Зоря". Розклад матчів 10 грудня 17.00. "Маріуполь" - "Дніпро-1" Трансляція - "Футбол 1" 19.30. "Інгулець" - "Десна" Трансляція - "Футбол 1" 11 грудня 14.00. "Олександрія" - "Шахтар" Трансляція - "Футбол 1" 17.00. "Верес" - "Рух" Трансляція - "Футбол 2" 19.30. "Львів" - "Ворскла" Трансляція - "Футбол 2" 12 грудня 14.00. "Чорноморець" - "Металіст 1925" Трансляція - "Футбол 1" 17.00. "Динамо" - "Зоря" Трансляція - "2+2" 19.30. "Колос" - "Минай" Трансляція - "Футбол 1" Читайте такожУПЛ назвала найкращих гравця і тренера за підсумками 17-го туру УПЛ: перед 18-м туром У турнірній таблиці лідирують "Шахтар" і " Динамо", які набрали по 44 очки. У трійку лідерів також входить "Зоря" (37 очок).

Головним аутсайдером турніру є "Маріуполь" (8 очок).

У гонці бомбардирів лідирує Артем Довбик з "Дніпра-1", на рахунку якого 13 забитих м'ячів. Автор: Антон Дудар

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