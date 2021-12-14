Команда українського фахівця змогла пробитися до наступного раунду Кубка Італії.

У вівторок, 14 грудня, в рамках 1/16 фіналу Кубка Італії з футболу "Дженоа" під керівництвом українського фахівця Андрія Шевченка грав проти "Салернітани".

Матч проходив на стадіоні "Луїджі Ферраріс" в Генуї і завершився перемогою господарів поля.

Шевченко виставив на матч з "Салернітаною" досить експериментальний склад. У порівнянні з попереднім поєдинком проти "Сампдорії" у складі відбулося відразу 8 змін.

Незважаючи на сильно ослаблений склад, першу перемогу "грифонам" під керівництвом українського тренера все ж вдалося здобути. Єдиний і переможний гол забив Екубан на 77-й хвилині зустрічі.

"Дженоа" - "Салернітана" - 1:0

Гол: Экубан, 77

"Дженоа": Семпер, Біраскі, Бані, Васкес, Сабеллі, Гальдамес, Ернані (Туре, 89), Портанова (Мелегоні, 60), Камбьязо (Гільоне, 46), Екубан, Дестро (Каллон, 60)

"Салернітана": Фіорілло, Ярошиньскі, Гальоло, Богдан (Гьомбер, 83), Деллі, Кешріда, Ді Таккьо, Кастанос (Кулібалі, 75), Ск'явоне (Обі, 65), Вергані (Сімі, 65), Джурич (Гондо, 83)

Попередження: Гальдамес, 21, Васкес, 32 - Ск'явоне,11, Колантуоно, 12, Вергани, 45+2, Ді Такьо, 57

Відео гола:

Свій наступний матч "Дженоа" зіграє проти римського "Лаціо" в гостях в рамках 18-го туру чемпіонату Італії. Гра запланована на 17 грудня.

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Андрій Шевченко очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні. Український тренер підписав контракт до літа 2024 року. 9 листопада Шевченко приступив до своїх обов'язків.

У п'яти матчах в Серії А під керівництвом Шевченка "Дженоа" вдалося набрати лише 1 очко.

"Дженоа" програв "Сампдорії" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Ромі" (0:2) і "Мілану"(0:3), а також зіграв внічию з "Удінезе" (0:0).

Після 17 зіграних турів команда Шевченка йде в зоні вильоту Серії А - на 19-му місці. У "Дженоа" всього 10 набраних очок.

Автор: Володимир Медяник