У 15-му турі чемпіонату Італії Шевченко зіграє проти "Мілана".

У середу, 1 грудня, в рамках 15-го туру чемпіонату Італії з футболу "Дженоа" зустрінеться з "Міланом". Гра пройде на стадіоні "Луїджі Ферраріс" в Генуї.

Директор "Мілана" Паоло Мальдіні поділився думкою про роботу Андрія Шевченка в "Дженоа" напередодні протистояння.

"Шевченко проявив хоробрість. Йому подобається ця робота, він прийняв важке завдання. Він чемпіон - і доведе це. Я вболіваю за нього, але завжди хочу перемагати, в цьому і є спорт. Я хочу перемагати, навіть коли граю в настільний теніс з братом.

Думаю, ми з ним в "Мілані" досягли піку в Манчестері у фіналі Ліги чемпіонів 2003 року, коли він забив той пенальті.

Шевченко адаптувався до нас, коли приїхав, у нього був приголомшливий талант, але володів іншими звичками. Він змінився і став нападником, яким був", - наводить слова Мальдіні Football Italia.

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Гра розпочнеться 1 грудня о 21:45 за київським часом.

"Дженоа" перед матчем 15-го туру з 10 заробленими очками йде на 18-й позиції в турнірній таблиці Серії А. "Мілан" займає 2-е місце з 32 балами в активі.

В минулому турі "Дженоа" зіграв внічию з "Удінезе" у гостях.

"Мілан" в 14-му турі чемпіонату Італії несподівано програв" Сассуоло " на своєму полі з рахунком 1:3.

Автор: Володимир Медяник