Шевченко зіграє проти клубу, в якому провів більшу частину своєї кар'єри.

У середу, 1 грудня, в рамках 15-го туру чемпіонату Італії з футболу "Дженоа" під керівництвом Андрія Шевченка зіграє проти "Мілана". Гра пройде на стадіоні "Луїджі Ферраріс" в Генуї.

Букмекери визначилися з прогнозами на гру. На перемогу команди українського фахівця пропонується коефіцієнт 5,20, тоді як на тріумф "Мілана" - 1,66. На нічию можна поставити з коефіцієнтом 4,30.

На те, що "Дженоа" не програє, можна поставити з коефіцієнтом 2,35. На те, що за підсумками протистояння не буде зафіксована нічия - 1,25. На те, що "Мілан" не програє - 1,17.

Дженоа-Мілан: перед матчем

Гра розпочнеться 1 грудня о 21:45 за київським часом.

"Дженоа" перед матчем 15-го туру з 10 заробленими очками йде на 18-й позиції в турнірній таблиці Серії А. "Мілан" займає 2-е місце з 32 балами в активі.

В минулому турі "Дженоа" зіграв внічию з "Удінезе" у гостях.

"Мілан" в 14-му турі чемпіонату Італії несподівано програв "Сассуоло" на своєму полі з рахунком 1:3.

Автор: Володимир Медяник