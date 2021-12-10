В 17-му турі Серії А "Сампдорія" здолала "Дженоа".

В рамках 17-го туру чемпіонату Італії клуб Андрія Шевченка "Дженоа" вдома програв "Сампдорії" з рахунком 3:1.

Це було принципове протистояння, яке в Італії має назву "Ліхтарне дербі". Обидві команди з міста Генуя і виступають на спільному стадіоні.

Зауважимо, що "Дженоа" провів п'яту гру на чолі з Андрієм Шевченком. Нарешті, генуезці змогли вперше забити під керівництвом українського тренера.

"Дженоа" - "Сампдорія" - 1:3

Голи: Дестро, 78 - Габб'ядіні, 7, 67, Капуто, 49

"Дженоа": Сірігу, Ванхезден (Каллон, 85), Мазьєлло (Васкес, 57), Крішито, Гільоне, Стураро, Бадель, Ернані (Портанова, 73), Камбіазо, Пандев, Екубан (Дестро, 57)

"Сампдорія": Аудеро, Берешинські (Драгушин, 68), О. Коллі, Йошида, Ауджелло, Кандрева (Аскiльдсен, 90+3), Торсбі (Шабо, 76), Екдаль, А. Сілва, Капуто, Габб'ядіні (Верре, 68)

"Дженоа": результати під керівництвом Шевченка

У п'яти матчах під керівництвом Шевченка "Дженоа" вдалося набрати лише 1 очко.

Раніше "Дженоа" програв "Ювентусу" (0:2), "Ромі" (0:2) і "Мілану" (0:3), а також зіграв внічию з "Удінезе" (0:0).

Після 17 зіграних турів команда Шевченка йде в зоні вильоту Серії А - на 19-му місці. У "Дженоа" - всього 10 набраних очок.

Автор: Артем Будрін