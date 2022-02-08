Знаменитий екс-футболіст і тренер Андрій Шевченко, якого в січні звільнили з "Дженоа", відновлює свій емоційний стан після непростого періоду в колі рідних.
Дружина українського фахівця Крістен Пазік поділилася у своєму акаунті в Instagram новою фотографією, на якій Андрій Шевченко проводить час разом зі своїм 15-річним сином Крістіаном.
"Час для сім'ї. Кращих ліків немає", - підписала Крістен знімок.
Додамо, що український спортсмен Андрій Шевченко і американська модель польського походження Крістен Пазік одружилися в липні 2004 року. Пара виховує чотирьох синів: Джордана, Крістіана, Олександра і Райдера-Габріеля.
Нагадаємо, після звільнення з посади головного тренера "Дженоа" Шевченко міг очолити національну збірну Польщі. Українець прийняв пропозицію поляків, проте не отримав цю роботу через те, що не зміг домовитися про розірвання контракту з італійським клубом.
Читайте такожВольова перемога: Мілан у вогняному дербі обіграв Інтер, загостривши боротьбу за чемпіонство (відео)Андрій Шевченко: результати роботи в "Дженоа"
- Андрій Шевченко очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні. Український тренер підписав контракт до літа 2024 року.
- У дев'яти матчах Серії А під керівництвом Шевченка "Дженоа" вдалося набрати лише 3 очки.
- "Дженоа" програв "Спеції" (0:1), "Лаціо"(1:3), "Сампдорії" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Мілану" (0:3) і "Ромі" (0:2), а також зіграв внічию з "Удінезе" (0:0), "Аталантою" (0:0) і "Сассуоло" (1:1).
- Свою першу перемогу Шевченку вдалося здобути лише в шостому матчі в Кубку Італії - "Дженоа" здолав "Салернітану" з рахунком 1:0. Останній поєдинок генуезці під керівництвом "Шеви" провели в Кубку Італії проти "Мілана" (3:1).
- 15 січня 2022 року "Дженоа" оголосив про відставку Андрія Шевченка.