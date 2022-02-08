Знаменитий українець проводить час у колі своєї родини.

Знаменитий екс-футболіст і тренер Андрій Шевченко, якого в січні звільнили з "Дженоа", відновлює свій емоційний стан після непростого періоду в колі рідних.

Дружина українського фахівця Крістен Пазік поділилася у своєму акаунті в Instagram новою фотографією, на якій Андрій Шевченко проводить час разом зі своїм 15-річним сином Крістіаном.

"Час для сім'ї. Кращих ліків немає", - підписала Крістен знімок.

Додамо, що український спортсмен Андрій Шевченко і американська модель польського походження Крістен Пазік одружилися в липні 2004 року. Пара виховує чотирьох синів: Джордана, Крістіана, Олександра і Райдера-Габріеля.

Нагадаємо, після звільнення з посади головного тренера "Дженоа" Шевченко міг очолити національну збірну Польщі. Українець прийняв пропозицію поляків, проте не отримав цю роботу через те, що не зміг домовитися про розірвання контракту з італійським клубом.

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