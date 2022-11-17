Також були обрані нові члени НОК України та віце-президенти організації.

У четвер, 17 листопада, пройшли вибори президента Національного олімпійського комітету (НОК) України.

Впевнену перемогу в голосуванні здобув Вадим Гутцайт.

"Результати голосування, що відбулося під час 37-ї Генеральної асамблеї НОК України: Вадим Гутцайт набрав 83,6% голосів, Жан Беленюк - 14,97%, Ігор Малинський - 1,36%", - йдеться в короткому повідомленні НОК.

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Зазначається, що на ХХХVII звітно-виборній асамблеї НОК за кандидатуру Гутцайта віддали голоси 123 делегати. Жана Беленюка підтримали 22 людини, а Ігоря Малинського - дві людини.

На Генасамблеї НОК були обрані нові члени Національного олімпійського комітету на період 2022-2026 років. Туди увійшли Андрій Шевченко, Олександр Усик, Григорій Суркіс, Марина Бех-Романчук, Лілія Подкопаєва та інші.

Вони увійшли до числа 39 фізичних осіб, які сприяють розвитку спорту в Україні. За дане рішення було віддано 99 голосів, проти - 11, утрималися - 4.

Також були обрані віце-президенти організації. Першим віце-президентом організації став Олексій Перевезинцев, також цей пост отримав колишній тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко, а також Марія Булатова і Олексій Дніпров.

За дане рішення було віддано 106 голосів, проти - 5, утрималося - 9.

Нагадаємо, з 2005 року НОК України незмінно очолював олімпійський чемпіон Сергій Бубка. На цих виборах він вирішив не висувати свою кандидатуру.

Вадим Гутцайт: кар'єра і досягнення

Вадим Гутцайт - олімпійський чемпіон з фехтування на іграх 1992 року в Барселоні. Також виступав на Олімпійських Іграх в 1996 (6-е місце) і 2000 (13-е місце) роках.

У 2002-2010 роках був головним тренером збірної України з фехтування. У 2008 році українська команда шаблісток під його керівництвом завоювала золото на Олімпійських іграх у Пекіні.

З 2017 Гутцайт займає пост президента федерації фехтування України. У 2018 році призначений начальником Департаменту молоді та спорту Київської міської адміністрації.

З 4 березня 2020 року Гутцайт обіймає посаду міністр молоді та спорту України.

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