Спортсменам країн-агресорів заборонили виступати навіть під нейтральним прапором.

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) відсторонила від участі в змаганнях російських і білоруських спортсменів.

Гімнастам країн-агресорів заборонили виступати навіть під нейтральним прапором.

Про це повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

"На прохання Української федерації гімнастики Міжнародна федерація гімнастики (FIG) також ввела санкції проти представників країн-агресорів.

Українська федерація гімнастики готується до Конгресу FIG восени, подала кандидатури і братиме участь у виборах до Європейського гімнастичного Союзу.

Наша позиція незмінна - Росія і Білорусь повинні бути ізольовані від спорту, поки йде війна, наші території окуповані, а міста страждають від російських ракет. Я дякую міжнародним партнерам, які підтримують Україну і наші вимоги", - написав Гутцайт у Фейсбуці.

За словами Гутцайта, санкціями Міжнародної федерації гімнастики визначено, що:

російським і білоруським спортсменам заборонено виступати на міжнародних змаганнях як під національними, так і під нейтральними прапорами;

РФ і РБ позбавили права проводити офіційні міжнародні змагання на їх територіях;

Європейський гімнастичний союз (European Gymnastics) заборонив участь у змаганнях представникам країн-агресорів. Крім того, відсторонив їх від офіційних посад в організації. FIG цього досі не зробила.

Також на інформацію про відсторонення росіян і білорусів відреагував олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв.

"Вже офіційно. Російським і білоруським спортсменам заборонено виступати на міжнародних змаганнях. Ніякого нейтрального прапора.

Міжнародна федерація гімнастики (FIG), дякую за позицію.

Європейський гімнастичний союз (European Gymnastics) позбавив права проводити офіційні міжнародні змагання на територіях країн-агресорів.

Спорт - аж ніяк не поза політикою. Росія - країна-агресор. Точка", - написав Верняєв в своєму Instagram.

Раніше УНІАН повідомляв, що представники РФ і Білорусі не зможуть взяти участь у міжнародних змаганнях з сучасного п'ятиборства через відсторонення.

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