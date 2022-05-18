Іван Куляк був позбавлений медалі, призових і дискваліфікований на рік за свій ганебний вчинок.

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) дискваліфікувала на рік російського гімнаста Івана Куляка за демонстрацію букви Z під час церемонії нагородження на етапі Кубка світу в Досі.

Про це повідомила прес-служба федерації.

"Російський гімнаст Іван Куляк покараний дисциплінарною комісією Фонду гімнастичної етики (GEF) за порушення правил FIG, а саме - за вихід з буквою Z під час чемпіонату світу зі спортивної гімнастики, який проходив в Досі в березні 2022 року.

Куляк порушив статут, кодекс дисципліни, етики та поведінки, а також технічний регламент організації. Крім дискваліфікації, спортсмен поверне бронзову медаль і грошову винагороду в розмірі 500 швейцарських франків.

Відносно глави російської делегації Валентини Родіоненко і тренера Ігоря Калабушкіна ніяких порушень правил встановлено не було", - йдеться в заяві Міжнародної федерації гімнастики.

Нагадаємо, на змаганнях у Досі Куляк посів третє місце у вправах на брусах. На церемонію нагородження він вийшов у формі із зображенням на ній літери Z - одного із символів повномасштабної війни Росії проти України. Перше місце посів українець Ілля Ковтун, друге - представник Казахстану Мілад Карімі.

Варто відзначити, що це не єдиний випадок, коли російські спортсмени демонстрували нацистські символи і жести. На чемпіонаті Європи з картингу серед юніорів російський гонщик Артем Северюхін продемонстрував нацистське вітання, за що також поніс заслужене покарання.

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