Російський гонщик Артем Северюхін продемонстрував нацистське вітання під час церемонії нагородження на юніорському чемпіонаті Європи по картингу.
Северюхін, який через санкції проти Росії виступає під італійським прапором, посів перше місце в гонці першого етапу турніру в португальському Портімау. На п'єдесталі росіянин показав нацистський жест і почав сміятися.
Варто відзначити, що в соціальних мережах вболівальники засудили вчинок росіянина і вимагають його довічної дискваліфікації.
Зокрема, відомий український гонщик Іван Пеклін закликав FIA до дій.
"Поки тисячі людей вмирають в моїй країні від рук російських загарбників, поки хтось каже, що спорт - поза політикою, ми можемо бачити поведінку російського гонщика на подіумі чемпіонату Європи.
Я закликаю ФІА до дій", - написав Пеклін в Instagram.
Цей турнір проходить під егідою Міжнародної автомобільної федерації (FIA), але поки санкцій проти гонщика або якихось офіційних заяв зроблено не було.
Відзначимо, що незважаючи на розв'язану Росією війну в Україні, FIA досі не виключила російських спортсменів зі своїх змагань, що дозволяє їм пропагувати на весь світ їх фашистський режим.
Додамо, що спонсором FIA є російський "Газпром".