Вболівальники вимагають довічно дискваліфікувати росіянина.

Російський гонщик Артем Северюхін продемонстрував нацистське вітання під час церемонії нагородження на юніорському чемпіонаті Європи по картингу.

Северюхін, який через санкції проти Росії виступає під італійським прапором, посів перше місце в гонці першого етапу турніру в португальському Портімау. На п'єдесталі росіянин показав нацистський жест і почав сміятися.

Варто відзначити, що в соціальних мережах вболівальники засудили вчинок росіянина і вимагають його довічної дискваліфікації.

Зокрема, відомий український гонщик Іван Пеклін закликав FIA до дій.

"Поки тисячі людей вмирають в моїй країні від рук російських загарбників, поки хтось каже, що спорт - поза політикою, ми можемо бачити поведінку російського гонщика на подіумі чемпіонату Європи.

Я закликаю ФІА до дій", - написав Пеклін в Instagram.

Цей турнір проходить під егідою Міжнародної автомобільної федерації (FIA), але поки санкцій проти гонщика або якихось офіційних заяв зроблено не було.

Відзначимо, що незважаючи на розв'язану Росією війну в Україні, FIA досі не виключила російських спортсменів зі своїх змагань, що дозволяє їм пропагувати на весь світ їх фашистський режим.

Додамо, що спонсором FIA є російський "Газпром".

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