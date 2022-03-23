Російський гімнаст Іван Куляк з'явився на мітингу на підтримку військової агресії РФ з чужою олімпійською медаллю.

Олімпійський чемпіон Ріо-2016 Олег Верняєв відреагував на вчинок російського гімнаста Івана Куляка, який з'явився з чужою олімпійською медаллю на мітингу на підтримку військової агресії РФ в Україні, який пройшов на стадіоні "Лужники" в Москві.

Український гімнаст опублікував пост в Instagram, в якому затролив спортсмена з РФ.

"Виявляється, більше не потрібно тренуватися 15 і більше років, щоб отримати свою олімпійську медаль.

Будь-який професійний спортсмен ніколи не одягне чужі медалі, для декого це марновірство, комусь совість не дозволить.

Але тут зовсім інша історія. Підкажіть, будь ласка, цей хлопець на якому снаряді виграв медаль? Я, мабуть, дуже зайнятий був і не пам'ятаю його", - написав Верняєв.

Додамо, що раніше Іван Куляк з'явився на нагородженні з буквою Z на формі, за що його чекає дискваліфікація на один рік.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український опір російській агресії триває вже четвертий тиждень.

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