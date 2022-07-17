Під санкції загалом потрапили до 150 спортсменів в усіх вікових категоріях.

На звернення Федерації сучасного п'ятиборства України Міжнародний союз сучасного п'ятиборства (UIPM) відсторонив спортсменів з Росії та Білорусі від участі у чемпіонатах світу та Європи, а також від усіх офіційних міжнародних змагань під егідою UIPM та ЕАМР.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

Він зауважив, що під санкції загалом потрапили до 150 спортсменів в усіх вікових категоріях. Вони також не мають права змагатися під білим прапором.

"Втім, представники країн-агресорів досі займають керівні посади у структурі UIPM та EAMP. Наші заклики, кроки інших міжнародних спортивних організацій поки на цю ситуацію не вплинули. Працюємо над цим", - написав Гутцайт.

Міністр додав, що українська Федерація перебуває у постійному контакті з членами виконкому UIPM та представниками федерацій сучасного п'ятиборства інших країн. "Україна наполягає на прийнятті відповідних рішень!", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно спортсменів РФ і Білорусі відсторонили від чемпіонату світу з легкої атлетики.

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