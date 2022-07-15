У США пройде чемпіонат світу з легкої атлетики - одна з головних подій року в світовому спорті.
Головний старт року в легкій атлетиці стартує в Юджині і пройде без участі російських і білоруських спортсменів. Представники країн-агресорів були відсторонені від змагання через повномасштабну війну, яку розв'язала РФ в Україні.
На прес-конференції перед стартом турніру глава World Athletics Себастьян Коу звинуватив РФ і Білорусь у вторгненні в незалежну державу.
"Це було зроблено з дуже чіткої точки зору, і мова йшла про чесну конкуренцію.
Було б немислимо провести тут чемпіонат світу зі спортсменами з Білорусі та Росії, двох агресивних націй, які вторглися в незалежну державу.
Це не зміниться в осяжному майбутньому, в значній мірі через проблеми, пов'язані з труднощами з приїздом 22 українських спортсменів, які пройшли кваліфікацію на чемпіонат світу", - наводить слова Коу ESPN.
Світова першість в Юджині пройде з 15 по 25 липня. Чемпіонат перенесли з минулого року через пандемію COVID-19.
На попередньому чемпіонаті світу в Досі збірна України з двома срібними нагородами посіла 21-е місце в медальному заліку.
Відзначимо, що у складі збірної України на ЧС в Юджині виступлять, зокрема, Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Марина Бех, Анна Рижикова, Вікторія Ткачук.
Раніше УНІАН повідомляв, що в Міжнародному олімпійському комітеті (МОК) назвали малоймовірною участь РФ і Білорусі в Олімпіаді-2024 в Парижі.