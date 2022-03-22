Джанмарко Тамбері завоював бронзову медаль на чемпіонаті світу в Белграді.

Один з кращих легкоатлетів світу, Олімпійський чемпіон Токіо-2020 Джанмарко Тамбері завоював "бронзу" в стрибках у висоту на чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні, який проходить в сербському Белграді.

Італійський спортсмен запам'ятався публіці не тільки вдалим виступом, а й яскравою підтримкою України, яка веде боротьбу з російськими окупантами.

Під час оголошення учасників Тамбері вийшов у синьо-жовтій масці. Крім того, він наклеїв на плече прапор України, а також написав під ним прізвища українських спортсменів Богдана Бондаренка та Андрія Проценка, які виступали з ним у секторі для стрибків у висоту.

Після завершення змагань Тамбері заявив, що присвячує свою медаль Україні.

"Дуже радий, що здобув "бронзу" на Чемпіонаті світу. Це був непростий турнір. Данина Бондаренко і Проценко? Хотів стрибнути і для них теж", - сказав Джанмарко Тамбері.

Додамо, що на чемпіонаті світу в Белграді Українка Ярослава Магучіх завоювала золоту медаль у стрибках у висоту, а Марина Бех-Романчук завоювала срібло у потрійному стрибку.

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