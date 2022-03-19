У Белграді триває перший з 2018 року чемпіонат світу з легкої атлетики в приміщеннях.

Бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо-2020 Ярослава Магучіх виграла для України золоту нагороду на чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні, який проходить у сербському Белграді.

20-річна українська спортсменка стала кращою з результатом 2,02 м.

"Срібло" завоювала представниця Австралії Елеанор Паттерсон - 2,00 м. Замкнула топ-3 Надія Дубовицька з Казахстану, яка підкорила висоту 1,98 м.

Зазначимо, що ще одна українка Ірина Геращенко посіла 5-е місце, зумівши взяти висоту 1,92 м.

Відзначимо, що на світовій першості в Белграді Україна представлена шістьма спортсменками. Крім "висотниць" Ярослави Магучих та Ірини Геращенко, Анна Плотіцина бореться в бігу на 60 метрів з бар'єрами, Яна Гладійчук - у стрибках з жердиною, а Марина Бех-Романчук побореться за медалі в потрійному стрибку і стрибках у довжину.

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