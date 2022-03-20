Марина Бех-Романчук / фото REUTERS
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук виграла срібло на першості світу в приміщенні. Змагання приймав сербський Белград.
Українка, яка спеціалізується на стрибках у довжину, виступила у змаганнях з потрійного стрибку. Це був міжнародний дебют Марини у цій дисципліні.
Бех-Романчук з результатом 14,74 метра стала другою. Чемпіонкою світу стала представниця Венесуели Юлімар Рохас, яка з результатом 15.74 метри побила світовий рекорд, який тримався 18 років.
Чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні. Потрійний стрибок
1. Юлімар Рохас (Венесуела) – 15.74 м
2. Марина Бех-Романчук (Україна) – 14.74 м
3. Кімберлі Вільямс (Ямайка) – 14.62 м
Марина Бех-Романчук: досягнення
- На чемпіонатах світу Бех-Романчук вже вигравала срібло у 2019 році.
- На чемпіонатах Європи українка перемагала у 2021 році (в приміщенні), а також вигравала срібло у 2018 році (на відкритому повітрі) й у 2019-му (в приміщенні).
- На Олімпіаді в Токіо Бех-Романчук посіла п'яте місце. Спортсменка зізналася, що розчарована таким результатом.