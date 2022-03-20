Це був міжнародний дебют Марини у цій дисципліні.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук виграла срібло на першості світу в приміщенні. Змагання приймав сербський Белград.

Українка, яка спеціалізується на стрибках у довжину, виступила у змаганнях з потрійного стрибку. Це був міжнародний дебют Марини у цій дисципліні.

Бех-Романчук з результатом 14,74 метра стала другою. Чемпіонкою світу стала представниця Венесуели Юлімар Рохас, яка з результатом 15.74 метри побила світовий рекорд, який тримався 18 років.

Чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні. Потрійний стрибок

1. Юлімар Рохас (Венесуела) – 15.74 м

2. Марина Бех-Романчук (Україна) – 14.74 м

3. Кімберлі Вільямс (Ямайка) – 14.62 м

Марина Бех-Романчук: досягнення