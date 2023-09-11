Збірна Польщі програла три матчі з п'яти під керівництвом Фернанду Сантуша.

У неділю, 10 вересня, збірна Польщі зазнала сенсаційної поразки проти Албанії в рамках шостого туру кваліфікації Євро-2024.

Головний тренер польської команди Фернанду Сантуш прокоментував результат зустрічі. Португальський фахівець зазначив, що у відставку подавати не збирається.

"У мене за плечима десять тренувань, десять. Не можна говорити про дев'ять місяців роботи, це десять тренувань. Ми знаходимося на перехідному етапі збірної Польщі. Була одна команда, А тепер треба створювати нову, на перспективу, на багато років.

Ми намагаємося впоратися з перехідним періодом, але, звичайно, ми також хочемо виграти. Це передбачає пошук нових рішень і розвиток крок за кроком. Зміни вимагають часу, особливо коли певні моделі гри настільки глибоко вкорінені.

Я не подаю у відставку ні сьогодні, ні завтра. Це питання до Федерації, а не питання до тренера. Завжди доступний для розмови. До цього треба підходити спокійно. Якщо Федерація вирішить, що я повинен припинити співпрацю зі збірною, це станеться.

Я роздратований, сумний і злий через те, що сталося. Ми були з дуже гарним настроєм. Мали позитивні прогнози на цей матч. Я очікував іншого результату. Гравці дуже засмучені, бо хотіли принести багато радості вболівальникам. На жаль, у футболі таке іноді трапляється", - наводить слова Сантуша Nowy Dziennik.

Збірна Польщі програла національній команді Албанії з рахунком 0:2.

Відзначимо, що польська команда зіграла п'ять матчів під керівництвом португальця Фернанду Сантуша (дві перемоги і три поразки).

Після п'яти турів збірна Польщі займає четверте місце в турнірній таблиці групи Е з 6 очками в активі. Лідирує в групі Албанія (10 очок). Слідом розташувалися збірні Чехії та Молдови - по 8 балів.

У наступному турі кваліфікації Євро-2024 збірна Польщі зіграє проти команди Фарерських островів.

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