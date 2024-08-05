Віце-чемпіонам України залишилося зробити два кроки для виходу до групового раунду найпрестижнішого європейського клубного турніру.

У понеділок, 5 серпня, у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування четвертого кваліфікаційного раунду футбольної Ліги чемпіонів сезону-2024/25. За його результатами визначився потенційний суперник київського "Динамо" у плей-офф найпрестижнішого європейського клубного турніру.

За результатами жеребу, в разі перемоги у двоматчевому протистоянні з шотландським "Рейнджерс" у третьому раунді кваліфікації підопічні Олександра Шовковського зійдуться у битві за вихід до груповго раунду з переможцем пари "Зальцбург" (Австрія) - "Твенте" (Нідерланди). Перший матч відбудеться 20 або 21 серпня, гра-відповідь — 27 або 28 серпня.

Як відомо, перший матч "Динамо" проти "Рйенджерс" формально буде домашнім для киян і відбудеться вже у вівторок, 6 серпня, у польскому Люблині. Початок - о 21:00 за Києвом. Повторна гра пройде 13 серпня. Переможець протистояння вийцде у раунд плей-офф, натомість команда, що програє, напряму потрапить до групового раунду Ліги Європи.

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Футбольна Ліга чемпіонів 2024/25 - останні новини

Київське "Динамо" пройшло до наступного раунду кваліфікації ЛЧ. Віце-чемпіони України перемогли на виїзді белградський "Партизан" в матчі-відповіді з рахунком 3:0. У першому поєдинку підопічні Шовковського розгомили сербів з рахунком 6:2.

Також УНІАН повідомляв, що "Динамо" скасувало всі двосторонні заходи перед грою із сербським "Партизаном". Це рішення було ухвалене у зв'язку з підтримкою сербів російськими футболістами.

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