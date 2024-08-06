Матч завершився із рахунком 1:1.

6 серпня на "Арені Люблін" у Польщі київське "Динамо" зустрілося у рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів із шотландським клубом "Глазго Рейнджерс". Матч завершився нічиєю – із рахунком 1:1.

Рахунок відкрили кияни, коли Андрій Ярмоленко з близької дистанції переправив м'яч у ворота шотландців. Проте "Динамо" не змогло втримати перемогу – гол у ворота в компенсований час забив Сір'єл Дессер (90+4).

Повторна зустріч "Динамо" та "Глазго Рейнджерс" відбудеться 13 серпня у Глазго.

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Виступи "Динамо" в єврокубках

31 липня київське "Динамо" перемогло на виїзді белградський "Партизан" в матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів " з рахунком 3:0.

Голами тоді відзначилися Ярмоленко, 17, Ванат, 68 (пенальті), Караваєв, 90+3.

Перша зустріч із "Партизаном" завершилася для киян із ще кращим результатом. Тоді "Динамо" забило 6 голів у ворота суперника, два мʼячі було пропущено. Голами під час тієї зустрічі відзначилися гравці "Динамо" Шапаренко, 40, Бражко, 43, Караваєв, 45+1, Попов, 83, Піхальонок, 90+2.

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