Ефектним голом відзначився Кіліан Мбаппе.

У середу, 14 серпня 2024 року, відбувся матч за Суперкубок УЄФА між іспанським "Реалом" та італійською "Аталантою".

Матч відбувся на стадіоні "Народови" (Варшава, Польща) і завершився із рахунокм 2:0 на користь мадридського клубу. "Реал" заволодів ініціативою з перших хвилин.

Рахунок матчу відкрився на 59 хвилині, коли мʼяч у ворота "Аталанти" відправив Вінісіус. Вже на 68 хвилині Кіліан Мбапе ефектно влучив у праву дев'ятку, забивши свій перший гол за "Реал".

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Варто зазначити, що український воротар Андрій Лунін увесь матч провів на лаві запасних.

Склади команд виглядали так:

"Реал": Куртуа – Карвахаль (Васкес, 89), Рюдігер, Мілітао, Менді – Тчуамені, Вальверде, Беллінгем (Себальос, 89) – Родріго (Модрич, 77), Мбаппе (Діас, 83), Вінісіус (Гюлер, 89).

Запас: Лунін, Фран, Камавінга, Ендрік, Вальєхо, Фран Гарсі, Рамон.

"Аталанта": Муссо – Джімшіті, Хін (Палестра, 90), Колашинац (Баккер, 71) – Дзаппакоста (Годфрі, 62), де Рон, Пашалич (Манцоні, 90), Едерсон, Руджері – де Кетеларе (Ретегі, 62), Лукман.

Запас: Карнессекі, Россі, Сулемана, Касса, Комі, Торнагі, Вавассорі.

Інші новини футболу

13 серпня футбольний клуб "Динамо" переміг шотландський "Рейнджерс" у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Гра відбулася на стадіоні "Хемпден Парк" у Глазго. Зустріч завершилася з рахунком 2:0. Перший гол на 82-й хвилині забив Олександр Піхальонок, вже за дві хвилини у ворота поцілив Назар Волошин.

Тим часом збірна Іспанії стала переможцем чоловічого футбольного турніру Олімпіади-2024 у Парижі. У фінальному матчі вони здолали французьку команду.

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