Нікіта Шендеровський

Боксер наголосив, що отримав феноменальний досвід у команді українського боксера.

Ентоні Джошуа заявив, що він відмовився від тренерського штабу Усика перед боєм з Тайсоном Фʼюрі, оскільки вважає, що його колишній тренер Бен Девісон краще допоможе йому у майбутньому поєдинку. Його слова передає Mirror.

Джошуа займався з Дейвісоном до 2024 року, коли боксер зазнав поразки нокаутом від Даніеля Дюбуа. Після цього він перейшов тренуватися до команди українського боксера Олександра Усика, разом з якою Джошуа переміг Джейка Пола та Крістіана Пренгу. Очікувалося, що Усик підтримуватиме Джошуа в його куті й під час бою з Фʼюрі. Однак британський боксер повернувся до свого попереднього наставника.

"Я залишив свою попередню підготовку, коли тренувався в Гандії з командою Усика. Це був феноменальний досвід, але для цього конкретного бою... Одного вечора я сидів, я був сам у саду і просто думав про бій і про те, що я збираюся робити, тому що вони хотіли, щоб ми билися в Нью-Йорку 20 листопада. Я думав, що в мене небагато часу, але щось у мені підказувало, що мені потрібно внести деякі зміни в стиль бою, який я хочу мати, і в те, що я хочу виконати. Тож я поговорив з Беном Девідсоном, я поговорив із Шоном Мерфі, який був моїм тренером-аматором, і я вважаю, що це буде справді захопливо, тому що те, про що я думав тоді, зараз втілюється в життя на тренуваннях, все йде добре", – сказав Джошуа.

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Він додав, що Девісон є спеціалістом саме з нокаутів. І саме на нього розраховує Джошуа у поєдинку з Фʼюрі.

Бій Джошуа-Ф'юрі: останні новини

Зауважимо, що раніше Джошуа заявляв про те, що він планує відправити свого суперника в нокаут вже у восьмому раунді поєдинку за пояс WBA (Super) у надважкій вазі.

Також раніше стало відомо, що у суперника Джошуа, Тайсона Фʼюрі, діагностували шизофренію. За словами боксера, його стан різко погіршився після перемоги над Володимиром Кличком у листопаді 2015 року.

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