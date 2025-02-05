Він зазначив, що про пенсію ще не думає, але вже почав підготовку до того, чим займе себе після завершення кар'єри.

Португальський футболіст Кріштіану Роналду, який в даний час грає за "Аль-Наср", вважає себе найкращим футболістом в історії.

"Не бачу нікого кращого за себе. Жоден футболіст не робить те, що я не можу зробити сам, але я бачу те, що інші не можуть зробити. Немає більш досконалого гравця, ніж я. Я найкращий гравець в історії - і в хороші, і в погані моменти", - висловив думку про себе Роналду, передає Talksport.

Також Роналду висловив думку про тренерів, з якими він працював. За його словами, йому траплялись дійсно погані фахівці. "Я навчався у кожного зі своїх тренерів, але траплялись дійсно погані - ті, які взагалі не розбираються у футболі", – сказав португалець.

Відео дня

Крім того, футболіст зазначив, що вже почав готуватися до завершення кар'єри і продумувати чим він себе займе після того, як попрощається з футболом. Він зауважив, що планує присвятити себе речам, які можуть мотивувати його та допомогти суспільству, молоді.

"Я не думаю про це, але я знаю, що це близько... Одна з речей, яка може заспокоїти тебе - це продовжити кар'єру якомога довше, а потім закінчити з думкою: "Я просто не міг більше цього робити". Тоді ти будеш пишатися собою. Якщо я піду з футболу у 42 роки, а це дуже великий вік, це буде нормально... Це буде дивом", - поділився Роналду.

Інші новини про Кріштіану Роналду

Форвард виступає у Саудівській Аравії з січня 2023 року, коли зі скандалом пішов з Манчестер Юнайтед. Він залишив клуб через конфлікт з тодішнім тренером Еріком тен Гагом.

А минулого літа Роналду створив свій канал на відеохостингу YouTube та встановив абсолютний рекорд платформи. YouTube-канал Роналду за перші півтори години існування зміг набрати перший мільной підписників.

Вас також можуть зацікавити новини: