Статки одного футболіста "Челсі" виявилися у 20 разів більшими, ніж у Мессі та Роналду.

Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду - футболісти, які ввійдуть в історію не тільки як найкращі спортсмени чверті XXI століття, а й як одні з найбільш високооплачуваних футболістів світу. Хоча їхні сукупні статки не становлять і частки від статків одного футболіста "Челсі", пише Mirror.

37-річний Мессі завоював нескінченну кількість трофеїв у складі "Барселони", ПСЖ та "Інтер Майамі", а Роналду зробив не менш вражаюче резюме у складі "Реал Мадриду", "Манчестер Юнайтед", "Ювентуса" та "Аль-Нассра".

За даними сайту Celebrity Net Worth, Мессі заробив вісім "Золотих м'ячів", 12 титулів чемпіона, чотири Ліги чемпіонів і Кубок світу, а його чиста вартість становить приблизно $850 млн. Водночас чисту вартість Роналду - з його п'ятьма "Золотими м'ячами" і сімома титулами чемпіона - оцінюють приблизно у 800 мільйонів доларів.

Відео дня

Однак навіть якщо скласти ці дві цифри разом, щоб отримати загальні статки в $1,66 млрд, вони і близько не зрівняються зі значними статками Файк Болкіаха в $20 мільярдів.

Що відомо про 26-річного мільярдера, який не зміг закріпитися в Прем'єр-лізі

Племінник султана Брунею й один із кількох спадкоємців статків у 250 мільярдів доларів, Болкіах народився в Лос-Анджелесі, але розпочав свою футбольну кар'єру в юнацькій команді "Ньюбері", а потім продовжив її в академіях "Саутгемптона", "Челсі" та "Лестер Сіті", так і не вийшовши на поле.

У 2020 році лівий вінгер перейшов у "Марітімо", підписавши свій перший професійний контракт, але знову не став виступати за першу команду, зігравши всього один матч у складі команди U23, так і не загравши на професійному рівні.

Маючи американське і брунейське громадянство, Болкіах також шість разів представляв країну на міжнародній арені, забивши за цей час один гол. Хоча йому так і не вдалося пробитися до Прем'єр-ліги, він грав у молодіжній команді "Челсі", де йому щодня нагадували про багатство.

"Ви ніколи б не подумали, що він 12-й у черзі на трон. Ви б не подумали про нього, як про королівську особу. Він був скромним хлопцем, старався щодня, як і всі гравці академії. Ми жартували, що йому не потрібно було грати у футбол, але він хотів грати, тому що любив футбол", - заявив один із футболістів, який грав разом із ним у команді.

Раніше УНІАН повідомляв, хто став найкращим футболістом 2024 року за версією FIFA. Ліонель опинився у списку, але Роналду там навіть не було.

Вас також можуть зацікавити новини: