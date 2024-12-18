Вперше у номінації переміг бразильський футболіст.

17 грудня, у Досі (Катар) відбулася церемонія вручення нагороди найкращому гравцю світу за версією FIFA. У номінації переміг форвард мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор. Це перший випадок, коли у номінації переміг бразильський футболіст.

Окрім Вінісіуса на нагороду також претендували: Джуд Беллінгем, Даніель Карвахаль, Кіліан Мбаппе, Федеріко Вальверде (усі – "Реал" Мадрид), Ерлінг Холанд, Родрі ("Манчестер Сіті"), Флоріан Вірц ("Байєр"), Ліонель Мессі ("Інтер" Маямі), Тоні Кроос (завершив кар'єру) і Ламін Ямал ("Барселона").

Результати номінацій The Best FIFA Awards:

Футболіст року: Вінісіус Жуніор (Бразилія / "Реал" Мадрид)

Відео дня

Тренер року: Карло Анчелотті (Італія / "Реал" Мадрид)

Воротар року: Еміліано Мартінес (Аргентина / "Астон Вілла")

Футболістка року: Айтана Бонматі (Іспанія / "Барселона")

Тренерка року: Емма Геєс (США)

Воротарка року: Алісса Неєр (США / "Чикаго Ред Старз")

Символічна збірна року (чоловіки): Еміліано Мартінес – Дані Карвахаль, Антоніо Рюдігер, Рубен Діаш, Вільям Саліба – Родрі, Джуд Беллінгем, Тоні Кроос – Ламін Ямаль, Вінісіус Жуніор, Ерлінг Холанд

Символічна збірна року (жінки): Алісса Неєр – Люсі Бронз, Наомі Гірма, Ірен Паредес, Она Батльє – Габі Портільйо, Патрісія Гіхарро, Ліндсі Горан, Айтана Бонматі – Сальма Паральюело, Каролін Грем Гансен

Рекордсменом премії залишається аргентинець Ліонель Мессі, у колекції якого одразу три відзнаки.

Нагадаємо, на нагороду найкращого воротаря 2024 року претендував також український голкіпер Андрій Лунін. На потрапляння до символічної збірної 2024 року претендував українець Артем Довбик із римської "Роми", який був претендентом на звання "Найкращий нападник року".

Вінісіус Жуніор був головним претендентом на завоювання "Золотого м'яча-2024", однак поступився зірці "Манчестер Сіті" Родрі.

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