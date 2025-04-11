Приз від Серії А Довбику вручать перед домашнім матчем з італійською "Вероною" 19 квітня.

Нападника римської "Роми" українця Артема Довбика визнано найкращим гравцем італійської Серії А в березні, повідомила пресслужба ліги.

"Ви проголосували! Довбик – найкращий гравець березня", - ідеться у повідомленні.

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Окрім Довбика, на звання кращого гравця березня претендували Ніколо Барелла з "Інтера", Люка да Кунья з "Комо", Ніколо Фаджолі з "Фіорентини", Умар Соле з "Удінезе" і Ріккардо Орсоліні з "Болоньї".

Приз від Серії А Довбику вручать перед домашнім матчем з італійською "Вероною", який відбудеться 19 квітня.

Колишній нападник "Роми" Маріо Дельвеккіо прокоментував гру українця Довбика у коментарі для sololaroma.it.

"У дербі Риму я сподіваюся на Довбика. Його багато критикують, але у свій перший рік у Серії А він забив стільки ж голів, скільки Лаутаро Мартінес. Я не думаю, що він такий вже поганий, і я б зробив ставку в майбутньому "Роми" на такого центрального нападника. Я вболіваю за нього, зокрема й тому, що він шульга, як і я", - сказав Дельвеккіо.

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