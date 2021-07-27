Тріатлоністка з Бермудських островів увійшла до історії.

Бермудські Острови стали країною з найменшим населенням, яка виграла золоту нагороду літніх Олімпіад за весь час їхнього проведення.

33-річна тріатлоністка Флора Даффі принесла Бермудам першу в історії цієї країни олімпійську золоту медаль.

Завдяки успіху Даффі Бермудські Острови стали країною з найменшим населенням, яка будь-коли здобувала "золото" на літніх Іграх. Населення Бермуд складає 62 278 осіб.

Бермудські Острови побили рекорд острівної держави у Карибському морі Гренади (109 000 осіб). Її легкоатлет Кірані Джеймс став чемпіоном Лондона-2012 в бігу на 400 метрів.

А на зимових Іграх рекорд належить Ліхтенштейну (38 128 осіб). Гірськолижниця з цієї маленької країни Ганні Венцель завоювала два "золота" на Іграх-1980 в американському містечку Лейк-Плесіді.

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Автор: Артем Будрін