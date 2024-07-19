Вони змагатимуться лише в індивідуальних дисциплінах, без прапорів своїх країн.

У літній Олімпіаді у Франції візьмуть участь 15 спортсменів із РФ та 16 - з Білорусі. Про це свідчить список на сайті Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Зазначається, що вони змагатимуться у нейтральному статусі. До переліку увійшли семеро тенісистів, по троє велогонщиків і веслярів на байдарках і каное, плавець і стрибунка на батуті, передає "Німецька Хвиля".

Крім того, у цій Олімпіаді візьмуть участь 16 спортсменів з Білорусі. Це борець греко-римського стилю, велогонщиця, по двоє веслярів академічного веслування та веслярів на байдарках і каное, троє плавців, по двоє стрибунів на батуті та стрільців кульової стрільби, тхеквондист і двоє важкоатлетів.

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На сайті МОК вказано, що деякі з атлетів отримали запрошення на Олімпіаду, проте відмовилися приїхати.

Російські і білоруські спортсмени на Олімпіаді

Щодо участі спортсменів з цих країн у літній Олімпіаді велся тривалі дебати. У кінці 2023 року МОК вирішив допустити до участі атлетів із РФ і Білорусі лише в індивідуальних дисциплінах, без прапорів своїх країн та іншої національної атрибутики. Вони також повинні дотримуватися антидопінгових правил.

На Олімпіаду не допустили росіян і білорусів, які активно підтримали війну РФ проти України і атлетів, пов'язаних з російськими чи білоруськими збройними силами чи органами держбезпеки. Також росіянам і білорусам заборонено брати участь у церемонії відкриття Олімпіади.

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