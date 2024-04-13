Йдеться про збірну України 3х3.

Українська національна збірна з баскетболу 3х3 серед жінок отримала шанс зіграти у відборі на Олімпіаду-2024 в рамках останнього третього турніру-кваліфікації, що прийме угорський Дебрецен.

Про це повідомила Федерація баскетболу України, за підсумками групового етапу першого кваліфікаційного турніру в Гонконгу. Там уточнили, як нам дістався умовний "карт бланш".

"Жіноча збірна України 3х3 є першою запасною серед європейських збірних на останній третій кваліфікаційний турнір в Дебрецені", - уточнює Федерація.

Щоб мати право взяти участь у фінальному турнірі, потрібно було, щоб на одному з перших двох "шанс" на Олімпіаду здобула європейська збірна, кажуть там.

Зазначається, що на етапі в Гонконгу, окрім України, зіграли збірні Єгипту, Чилі, Монголії, Польщі, Нідерландів, Азербайджану й Угорщини. За підсумком групового етапу, півфінальні пари склали: Угорщина - Азербайджан та Нідерланди - Польща.

Іншими словами, за перемоги будь-кого з них, першість буде саме за європейською збірною, тож і Україна зможе показати себе на турнірі. Його старт очікується 16-19 травня.

Очікуються, що там 16 збірних позмагаються за останні три ліцензії на Олімпіаду-2024. У фінал вийдуть лише 8 країн. Вже відомо, що там опиняться США, Франція та Китай.

На Олімпіаді також зможуть зіграти росіяни

Як відомо, в Європі вважають, що спорт має бути поза політикою. Тож білоруським та російським спортсменам дозволили взяти участь в Олімпіаді-2024 у нейтральному статусі. Відповідне рішення ухвалив Міжнародний олімпійський комітет у грудні. Це обурило Україну. Критику висловлювали як спортсмени-олімпійці, так і президент Зеленський.

Він сказав, що українці та інші люди у світі не ідіоти, щоб не розуміти, хто буде змагатися на міжнародному конкурсі під білим прапором. Зеленський заявив, що країна-вбивця не має права представляти себе на подібних змаганнях.

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