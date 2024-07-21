Рішення було зумовлене бажанням зробити медалі унікальними.

На цих Олімпійських іграх, які пройдуть у Парижі, кожна медаль прикрашена шматком заліза з Ейфелевої вежі.

Як пише Bild, дизайн медалей розробив ювелірний дім Chaumet, що входить до групи компаній LVMH. Кожна з 987 медалей прикрашена шестикутним шматком металу з Ейфелевої вежі. Із заліза прибрали коричневу фарбу, повернувши йому первісний колір. Заклепки, що обрамляють метал, також нагадують аналогічні елементи вежі.

Як пояснив голова оргкомітету Ігор-2024 Тоні Естанге, це рішення було зумовлене бажанням зробити медалі унікальними та неповторними.

Олімпіада в Парижі

Олімпіада триватиме з 26 липня по 11 серпня.

Днями стало відомо, що в літній Олімпіаді у Франції візьмуть участь 15 спортсменів із РФ і 16 - із Білорусі. Щодо участі спортсменів із цих країн у літній Олімпіаді велися тривалі дебати. Наприкінці 2023 року МОК вирішив допустити до участі атлетів із РФ і Білорусі тільки в індивідуальних дисциплінах, без прапорів своїх країн та іншої національної атрибутики. Вони також повинні дотримуватися антидопінгових правил.

А вчора стало відомо, що напередодні відкриття Олімпійських ігор, місцева влада різко посилила боротьбу з "небажаними елементами".

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