На цих Олімпійських іграх, які пройдуть у Парижі, кожна медаль прикрашена шматком заліза з Ейфелевої вежі.
Як пише Bild, дизайн медалей розробив ювелірний дім Chaumet, що входить до групи компаній LVMH. Кожна з 987 медалей прикрашена шестикутним шматком металу з Ейфелевої вежі. Із заліза прибрали коричневу фарбу, повернувши йому первісний колір. Заклепки, що обрамляють метал, також нагадують аналогічні елементи вежі.
Як пояснив голова оргкомітету Ігор-2024 Тоні Естанге, це рішення було зумовлене бажанням зробити медалі унікальними та неповторними.
Олімпіада в Парижі
Олімпіада триватиме з 26 липня по 11 серпня.
Днями стало відомо, що в літній Олімпіаді у Франції візьмуть участь 15 спортсменів із РФ і 16 - із Білорусі. Щодо участі спортсменів із цих країн у літній Олімпіаді велися тривалі дебати. Наприкінці 2023 року МОК вирішив допустити до участі атлетів із РФ і Білорусі тільки в індивідуальних дисциплінах, без прапорів своїх країн та іншої національної атрибутики. Вони також повинні дотримуватися антидопінгових правил.
А вчора стало відомо, що напередодні відкриття Олімпійських ігор, місцева влада різко посилила боротьбу з "небажаними елементами".