Під час відкриття Олімпіади глядачам було представлено пародію на Таємну вечерю.

Очільник іспанської Ла Ліги розкритикував, назвавши неприйнятною, нешанобливою та ганебною, церемонію відкриття Олімпійських ігор.

При цьому художній керівник церемонії відкриття Олімпійських ігор Томас Джоллі попереджав, що "дозволить собі порушити існуючий порядок і представить усіх". Він представив глядачам пародію на Таємну вечерю, на якій французький співак Філіп Катерин постав пофарбованим у блакитний блискучий колір і майже голим, пише Bild.

У деяких глядачів ця постановка не знайшла відгуку. Наприклад президент Ла Ліги Хав'єр Тебас заявив, що це ображає почуття вірян. "Неприйнятно, нешанобливо, ганебно. Використання зображення Таємної вечері на Олімпійських іграх у Парижі - це образа для християн", - заявив він.

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Американський винахідник Ілон Маск також назвав церемонію відкриття Олімпіади-2024 "вкрай нешанобливою по відношенню до християн".

Відкриття Олімпіади-2024

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