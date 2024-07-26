Це вже щонайменше третє пограбування за перші два дні спортивного заходу.

Одного з найвидатніших футболістів в історії бразильця Зіко (Артур Антунес Коїмбра) пограбували на півмільйона доларів під час Олімпіади в Парижі. Відомого тренера відволікли і в цей час поцупили валізу, в якій були діаманти, годинник Rolex, кольє і готівка.

Як пише Le Parisien, Коїмбра прилетів у складі бразильської делегації на Олімпійських іграх. Учора, 25 червня, він узяв таксі, але коли сів у машину, до авто підійшов невідомий, який почав кричати на водія і відволікати. У цей час його спільник відкрив багажник і забрав речі.

Зазначимо, що це вже третє пограбування за перші два дні Олімпіади. Раніше пограбували півзахисника збірної Аргентини Тьягу Альмаду під час тренування і збірну Австралії з велоспорту. Останнім не пощастило найбільше - їхній мікроавтобус зламали і звідти забрали всі цінні речі та спорядження.

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Хто такий Зіко

Кар'єра одного з найвидатніших футболістів усіх часів тривала з початку 1970-х до початку 1990-х. Він був відомий винятковою майстерністю, баченням і здатністю забивати голи.

Його перебування в одному з найпрестижніших клубів Бразилії "Фламенго" є легендарним, ознаменувалося численними титулами та перемогами.

На міжнародній арені Зіко зіграв 71 матч і забив 48 голів. Він зіграв на трьох чемпіонатах світу з футболу (1978, 1982 і 1986), а збірну чемпіонату світу 1982 року запам'ятали як одну з найкращих команд.

Олімпіада в Парижі

Як раніше повідомляв УНІАН, уперше в історії літніх Олімпійських ігор церемонія відкриття відбудеться не на стадіоні, а вздовж берегів річки Сена в центрі Парижа. Організатори вжили масштабних і безпрецедентних заходів безпеки як під час відкриття, так і протягом усіх Ігор,

Церемонія відкриття відбудеться вже в п'ятницю, 26 липня. На церемонії відкриття Олімпійських Ігор український прапор нестиме Еліна Світоліна.

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