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Відома українська тенісистка Еліна Світоліна буде нести прапор України на церемонії відкриття Олімпійських Ігор у Парижі.

Про це повідомляється на сторінці Федерації тенісу України у соціальній мережі Facebook. "На церемонії Відкриття Олімпійських Ігор український прапор нести буде Еліна Світоліна! До речі, вона безпосередньо брала участь у церемонії жеребкування", - йдеться у повідомленні.

Жеребкування Олімпійського тенісного турніру визначило, з ким гратимуть українські тенісистки у першому колі:

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Марта Костюк (12) - Юлія Путінцева (Казахстан);

Даяна Ястремська - Лаура Пігоссі (Бразилія);

Ангеліна Калініна - Аранча Рус (Нідерланди);

Еліна Світоліна - Моюка Учиджима (Японія);

Костюк/Ястремська (7) - Магда Лінетт/Алісія Росольська (Польща);

Людмила Кіченок/Надія Кіченок - Сінью Ванг/Сайсай Чженг (Китай).

Олімпіада-2024

Церемонія відкриття відбудеться вже у п'ятницю, 26 липня. У програмі Олімпійських ігор загалом представлено 32 види спорту, серед яких: брейк-данс, спортивне скелелазіння, скейтбординг та серфінг.

Нагадаємо, що раніше Міжнародний олімпійський комітет рекомендував повернути до міжнародних турнірів спортсменів з Росії та Білорусі. Вони мають право виступати у нейтральному статусі.

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