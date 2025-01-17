Він планує виступати за хорватську збірну.

Український гімнаст, срібний призер Олімпійських ігор 2024 року Ілля Ковтун та його тренерка Ірина Горбачова подали документи на отримання громадянства Хорватії.

Про це в інтерв'ю Sportske novosti розповів головний тренер збірної країни Владімір Маджаревич. Він сказав, що на початку повномасштабної війни запросив українських гімнастів провести два місяці у місті Осієк. Більшість з них невдовзі поїхали, однак Ковтуну та його тренерці сподобалося мати "ідеальні умови" для тренувань, тому вони залишилися.

За словами Маджаревича, гімнаст вивчив хорватську мову, а місцева спортивна спільнота та саме місто вже сприймають його як свого:

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"До того ж в Україні немає перспективи. В їх союзі відбуваються бурхливі речі, вони звинувачують один одного в посадових злочинах, багато поганої енергії. Тому Ілля та Ірина однозначно підвели межу і разом з нами прийняли рішення про пошук громадянства".

Хорватський тренер додав, що документи на отримання громадянства вже подані до Міністерства внутрішніх справ, процедуру хочуть провести за прискореною процедурою.

"Є два варіанти, один - отримати громадянство як найкращий спортсмен, який потрібен хорватському спорту, а інший - пройти "швидку смугу" для українців, які мають особливі умови для отримання громадянства в Хорватії та всьому ЄС", - пояснив він.

Водночас Маджаревич каже, що вони готуються до проблем зі зміною громадянства у Всесвітній федерації гімнастики, оскільки Україна "точно не відпустить його добровільно".

Ковтун змінює громадянство

Плітки про те, що український спортсмен перейде в збірну Хорватії, ходили й раніше. На початку грудня ЗМІ повідомляли, що гімнаст не повертався в Україну після Олімпіади у Парижі.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх-2024 Ковтун здобув срібну медаль у вправах на паралельних брусах. Він є бронзовим призером чемпіонату світу та Європи з багатоборства та заслуженим майстром спорту України.

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