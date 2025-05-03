Магучіх пізніше спробувала побити рекорд змагань.

У китайському Шанхаї відбулися другі в сезоні Діамантової ліги змагання в жіночому секторі стрибків у висоту. Українська спортсменка Ярослава Магучіх здобула перемогу, взявши висоту 2 метри з першої спроби, повідомляє ФЛАУ.

Зазначається, що Магучіх випередила своїх головних конкуренток з Австралії. Нікола Оліслагерс стала другою з результатом 1,98 метра, а Елеанор Паттерсон завоювала "бронзу" з результатом 1,95 метра.

"Подолавши 2,00 метра, Магучіх забезпечила собі перемогу у стрибках у висоту. Однак не зупинилася на цьому і спробувала побити рекорд змагань, який ще 2007 року встановила хорватка Бланка Влашич, додавши до нього сантиметр. Але всі три спроби на 2.03 м цього разу не дали бажаного результату", - додали у ФЛАУ.

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Крім того, ще одна українська спортсменка, Юлія Левченко, здобула четверте місце на другому етапі Діамантової ліги. Вона взяла висоту 1,92 метра.

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